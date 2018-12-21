Работы ученых с кандидатской степенью предложили проверить на плагиат

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Предложение проверить работы ученых с кандидатской степенью на плагиат было озвучено Премьер-Министру Казахстана Бакытжану Сагинтаеву в Алматы одним из молодых ученых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Премьер-Министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев встретился в алматинском Доме ученых с молодыми представителями казахстанской науки. В начале встречи он заявил, что сегодня хотел бы выслушать предложения и замечания молодых ученых по развитию отечественной науки.

Один из молодых ученых, директор Центра научных исследований Almaty Management University Данияр Сапаргалиев предложил проверить на плагиат ученых с кандидатской степенью.

«Настало время заняться качественным улучшением и почистить ряды ученых. Многие в Казахстане до принятия новых правил не проверялись на плагиат. Все докторские, магистерские работы проходят антиплагиат. До 2011 года они получали кандидатские степени. Я считаю некорректно, их никто не проверял на плагиат. У меня такое предложение: проверить их работы через российское общество «Диссернет». Мы с ними связывались, они согласны с нами работать. Также в Казахстане отсутствуют правила лишения степени. В Казахстане присваивают степени, но не лишают. В открытом доступе отсутствуют кандидатские работы», - сказал Д. Сапаргалиев.





Директор центра физико-химических методов исследования анализа КазНУ имени аль-Фараби Болат Кенесов остановился на вопросах вузовской науки, которая отличается большой эффективностью за счет привлечения студентов, которые не только учатся, но еще вносят вклад в науку. Студенты занимаются внедрением проектов, за счет этого университеты вносят реальный вклад в науку. Несмотря на это вузы сталкиваются с рядом проблем.

«Прежде всего, это слабое техническое оснащение. Уже много лет не проводились закупки дорогостоящего оборудования. Из-за этого отечественные университеты не могут конкурировать с зарубежными. Фактически теряется время. Университеты имеют возможность привлекать сильных молодых ученых, однако не мотивировать. Причин несколько, в частности слабая поддержка молодых. Студенты бояться стабильности. Стипендия не большая, докторанты получают 80 тыс. тенге, три последних года не было повышения. Частный сектор может предложить им лучше зарабатывать. Как заканчивают, им дальше не понятно, как развиваться: гранты сложно выиграть, конкурировать с другими учеными. Очень часто многие просто теряются, уходят из науки, уезжают за границу», - сказал Б. Кенесов.

В связи с этим спикер предложил три основные меры: оснастить перспективные университеты современным оборудованием, повысить стипендию докторантам до 150 тыс. тенге, внедрить национальную программу для выпускников-докторантов.

В конце встречи Бакытжан Сагинтаев подвел итоги встречи и дал конкретные поручения.