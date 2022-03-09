Работы по восстановлению электроснабжения завершаются в одном из районов Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Курмангазинском районе Атырауской области завершаются работы по восстановлению электроснабжения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«5 марта с 03:10 в Курмангазинском районе из-за сильного ветра с порывами до 22-23 м/с произошло аварийное отключение электроснабжения. Пострадали посёлки: Нуржау, Жанаталап, Кигаш, Бірлік, Аккол, Макаш, Дынгызыл, Теныз, Сафон, Коптогай, Енбекшыл, Кудряшов. Ремонтно-восстановительные работы велись силами АО «Атырау Жарык». Было задействовано 8 аварийных бригад и 20 единиц техники. Из Атырау была дополнительно направлена спецтехника, 140 штук опор СВ-10,5 в комплекте с траверсами и хомутами, два барабана провода АС-120мм и АС-50мм, а также дополнительные бригады электромонтеров - 56 человек.

По состоянию на 8 марта из общего количества 10 980 абонентов подано напряжение 10 050 абонентам посёлков Орлы, Нуржау, Приморье, Курмангазы, Шортанбай, Дангызыл, Сафоновка, Кудряшово, ММС, Котяевка, Кигач,Алга, Енбекші, Хиуаз, Суйндук, Балкудук, Асан.

Ведутся работы на линии ВЛ-10кВт посёлков Бирлик, Коптогай, Каспи, Камышитовой, Кулес ауыл», - сообщили в пресс-службе компании «Атырау Жарык».

Напомним, в Атырауской области из-за непогоды без электроэнергии остался граничащий с Астраханской областью России Курмангазинский район.