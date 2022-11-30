Работы по водоснабжению 14 населенных пунктов начнутся в Атырауской области

30 Ноября 2022, 20:16

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области начнутся работы по водоснабжению 14 населенных пунктов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Данияр Мукишев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«В этом году завершено строительство и сданы в эксплуатацию водопроводные сети в шести сельских населенных пунктах - Көкарна, Қаракөл, Айдын, Бүйрек, Қосқұлақ, Кенбай. В населенных пунктах Аққора, Қоныстану, Қоғам, Кенбай разъезді, Соркөл, Былпылдақты, Сарқұмақ, Қоңыраулы, Бала Ораз, Атамбаев, Есмахан, Көздіқара, Томан, Қошалақ будут проведены работы по строительству водопроводных сетей и установке комплексных блок-модулей очистки воды. В населенных пунктах Аққора, Қоныстану, Қоғам, разъезд Кенбай, Соркөл, Былқылдақты, Сарқұмақ, Қоңыраулы разработана проектно-сметная документация, а также предусмотрены средства для строительства водопроводов. Если работы по водоснабжению начнутся в первом квартале следующего года, то вероятно, что завершены они будут до конца того же года», - сообщил Данияр Мукишев.

По его словам, на сегодня централизованным водоснабжением охвачены города Атырау, Кульсары и 11 населенных пунктов. Также есть три канализационных очистных сооружения, которые находятся в городе Атырау, в поселках Макат и Индер. В этом году продолжается модернизация канализационных очистных сооружений на правом берегу города Атырау. Ведутся работы по модернизации фильтровальной станции №5 в городе Атырау.