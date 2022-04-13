Работы по санитарной очистке продолжаются в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Коммунальные службы столицы продолжают активные работы по санитарной очистке города. Дороги, тротуары, прибордюрные полосы, мостовые ограждения моются от пыли и грязи, от мусора очищаются открытые территории. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Активные уборочные работы ведутся коммунальщиками во всех районах города.

От пыли и грязи моются дороги и тротуары, обрабатываются ограждения, заборы, подземные переходы, дорожные знаки, ведется ручная чистка мусорных урн и т.д.

Генеральная уборка ведется не только на центральных улицах города, но и в жилых массивах. По району Сарыарка в работе задействовано более 430 дорожных рабочих и 160 единиц специальной техники, по району Алматы - 120 единиц техники и более 360 дорожных рабочих. Еще по 250 человек и 150 спецмашин занимаются саночисткой в районах Байконыр и Есиль.

От мусора очищаются парки, скверы, площадки, продолжается откачка талых вод, промывка и покраска ограждений и другие ремонтно-восстановительные работы.

Коммунальные службы работают в две смены, поэтому очистка ведется круглосуточно.





Напомним, с 16 апреля по 16 мая в столице проводится экологический месячник «Бірге таза Қазақстан» и серия субботников по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города.