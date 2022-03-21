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Работы по рыхлению льда на реках начались в Костанайской области

Автор:  
Жанна Мусабаева
21 Марта 2022, 22:00
Работы по рыхлению льда на реках начались в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В одном из паводкоопасных регионов Костанайской области, в Карасуском районе, начались работы по рыхлению льда на руслах рек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ДЧС области, первые взрывы прозвучали на реке Карасу, в селе Белозерка. Затем на той же реке в селе Зеленовка.

«Специализированная команда профессиональных взрывников под контролем местных исполнительных органов и Департамента по ЧС Костанайской области со строжайшим соблюдением мер безопасности взорвали лёд в русле реки объёмом около 7,5 тыс. м3. Для этого во льду пришлось пробурить более 220 скважин и заложить около 500 кг взрывчатки»,- прокомментировали в ведомстве.

В департаменте пояснили, что рыхление льда на водных объектах проводятся до начала ледохода с целью предотвращения ледяных заторов и обеспечения безаварийного пропуска талых вод в районе паводкоопасных населенных пунктов.

«Весь остаток марта будут продолжаться взрывные работы на руслах рек в Аулиекольском, Джангельдинском, Наурзумском, Камыстинском, Карасуском районах и в районе Б.Майлина. Всего взрывные работы планируется провести на 15 сложных участках рек»,- подытожили в ДЧС.

Ранее сообщалось, что 90 костанайских населённых пунктов находятся в зонах возможного подтопления


Костанайская область   Паводок   МЧС  
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