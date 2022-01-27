Работы по реконструкции инженерных сетей планируют начать в Актау в текущем году

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау в этом году планируется начать работы по реконструкции инженерных сетей. Об этом на совещании, организованном в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, сообщил руководитель ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Жаслан Суюнчалиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Жаслана Суюнчалиева, в настоящее время общая протяженность инженерных сетей города Актау составляет более 1200 км. Из них 464,4 км относится к теплоснабжению, 437,8 км – к водоснабжению и 329,6 км к канализации. В период с 2012-2015 годы частична проведена модернизация инженерных коммуникаций протяженностью 74 км. То есть 6% от общего объема. Средний износ сетей составляет более 80%.

«В связи с высоким износом на сетях, в 2021 году по городу было 1495 аварий или 4 аварии в день. Остановка и ремонт на сетях приводит к отключению подачи воды и тепла, в том числе в период отопительного сезона. Все это приводит к возмущению и недовольству жителей города», - сказал он.

Жаслан Суюнчалиев в ходе собрания также рассказал о важности вопроса обеспечения населения тепловой энергией. В связи с интенсивным развитием города потребность тепловой энергии составляет 750 Гкал/час. Единственным источником тепловой энергии является ТОО «МАЭК-Казатомпром». В предприятии максимально производится около 500 Гкал/час, дефицит при этом составляет 250 Гкал/час или одна третья часть города испытывает дефицит тепловой энергии.

«Исходя из этого, необходимо срочно принимать меры по строительству котельных на территории областного центра. В настоящее время акиматом совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития прорабатываются вопросы по решению данных проблем. Общая сумма необходимых средств составляет 194,3 млрд тенге. В связи с инициативой акимата Мангистауской области и поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития работы по вышеуказанным проектам необходимо начать в текущем году», - добавил Ж. Суюнчалиев.

Ранее сообщалось, что актуализированный комплексный план развития Мангистауской области представили в Министерстве национальной экономики РК.