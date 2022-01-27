+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Работы по реконструкции инженерных сетей планируют начать в Актау в текущем году

27 Января 2022 21:37
Поделиться:
Работы по реконструкции инженерных сетей планируют начать в Актау в текущем году

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау в этом году планируется начать работы по реконструкции инженерных сетей. Об этом на совещании, организованном в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, сообщил руководитель ГКП «Каспий жылу, су арнасы» Жаслан Суюнчалиев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Новые улицы, парки, скверы: разработан план развития города Атырау
2480 старых тракторов приняли на утилизацию в Казахстане 11% закупленных тракторов и комбайнов выплатили утильсборы в Казахстане Казахстанцы смогут участвовать в планировании застройки и развития городов

По словам Жаслана Суюнчалиева, в настоящее время общая протяженность инженерных сетей города Актау составляет более 1200 км. Из них 464,4 км относится к теплоснабжению, 437,8 км – к водоснабжению и 329,6 км к канализации. В период с 2012-2015 годы частична проведена модернизация инженерных коммуникаций протяженностью 74 км. То есть 6% от общего объема. Средний износ сетей составляет более 80%.

«В связи с высоким износом на сетях, в 2021 году по городу было 1495 аварий или 4 аварии в день. Остановка и ремонт на сетях приводит к отключению подачи воды и тепла, в том числе в период отопительного сезона. Все это приводит к возмущению и недовольству жителей города», - сказал он.

Жаслан Суюнчалиев в ходе собрания также рассказал о важности вопроса обеспечения населения тепловой энергией. В связи с интенсивным развитием города потребность тепловой энергии составляет 750 Гкал/час. Единственным источником тепловой энергии является ТОО «МАЭК-Казатомпром». В предприятии максимально производится около 500 Гкал/час, дефицит при этом составляет 250 Гкал/час или одна третья часть города испытывает дефицит тепловой энергии.

«Исходя из этого, необходимо срочно принимать меры по строительству котельных на территории областного центра. В настоящее время акиматом совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития прорабатываются вопросы по решению данных проблем. Общая сумма необходимых средств составляет 194,3 млрд тенге. В связи с инициативой акимата Мангистауской области и поддержке Министерства индустрии и инфраструктурного развития работы по вышеуказанным проектам необходимо начать в текущем году», - добавил Ж. Суюнчалиев.

Ранее сообщалось, что актуализированный комплексный план развития Мангистауской области представили в Министерстве национальной экономики РК.


Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Мангистауская область   #Регионы   #МИИР РК  
Поделиться:

Автор:

Аружан Саптарова

Новости по теме
Новые улицы, парки, скверы: разработан план развития города Атырау
2480 старых тракторов приняли на утилизацию в Казахстане
11% закупленных тракторов и комбайнов выплатили утильсборы в Казахстане
Казахстанцы смогут участвовать в планировании застройки и развития городов
Популярное
1 В Казахстане могут внести изменения в Трудовой кодекс
2 Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
3 Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
4 Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
5 Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ
6 Зарема Шаукенова освобождена от должности директора КИСИ
Читайте также
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Сколько человек с «красным» и «желтым» статусами выявили в Алматинской области
В Казахстане могут внести изменения в Трудовой кодекс
Жертв компании “Safari Mebel” ищет полиция Алматы
Президент Казахстана провел заседание Совета Безопасности
Сенат предложил отменить необходимость согласования с Елбасы государственных инициатив
Президент РК назначил Еркина Тукумова директором КИСИ
Зарема Шаукенова освобождена от должности директора КИСИ
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив