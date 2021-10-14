НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в социальных сетях жители Жамбылской области сообщали о возможных взрывах на складе боеприпасов. В Министерстве обороны РК прокомментировали распространившуюся информацию. В пресс-службе сообщили, что начаты работы по подрыву фрагментов боеприпасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как сообщалось ранее, силами инженерно-саперных подразделений Министерства обороны Республики Казахстан в Байзакском районе Жамбылской области начаты контролируемые подрывы фрагментов боеприпасов. Работы будут проводиться до 13 ноября текущего года ежедневно с понедельника по пятницу. Для этого определен участок на удалении более 12 км, от воинской части и населенных пунктов, в безлюдной горной местности», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Группа специалистов детально изучила выбранный участок местности на предмет обеспечения безопасности местного населения и личного состава инженерно-саперных подразделений.

«Местные исполнительные органы и население о проведении подрывных работ были оповещены заблаговременно. Силами военной полиции с привлечением сотрудников Департамента внутренних дел Жамбылской области территория вокруг места подрыва оцеплена. Подрывы будут сопровождаться звуковым эффектом. Опасности для населения проводимые работы не представляют», - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее Министерство обороны предупреждало, что в дальнейшем не исключаются подобные случаи. Кроме того, на территории склада будет производиться контролируемое уничтожение боеприпасов.