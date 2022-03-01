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Работы по откачке талых вод ведут в райцентре Атырауской области

1 Марта 2022 19:33
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Работы по откачке талых вод ведут в райцентре Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Кызылкогинском районе Атырауской области ведутся аварийно-спасательные работы по откачке талых вод, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе департамента по ЧС региона, работы проводятся в селе Миялы - центре Кызылкогинского района. Откачка талых вод идёт на улицах К. Дулат, И. Бокенби, К. Сагырбаев. Глубина воды достигает 25 сантиметров. За день откачано 280 кубометров талых вод. Всего откачано 1030 кубометров.
В аварийно-спасательных работах принимают участие 5 сотрудников департамента по Чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 8 работников, 2 единицы техники, 3 мотопомпы местных исполнительных органов. А также техника и люди нефтегазодобывающего управления.


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#Атырауская область   #Происшествия   #Паводок   #МЧС  
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Автор:

Виктор Сутягин

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