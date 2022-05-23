23 Мая 2022 15:00

Работы по обеспечению питьевой водой жителей сел продолжаются в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Абайском районе Карагандинской области продолжают уделять большое внимание сфере ЖКХ. В Топаре будут ремонтировать теплотрассу, а в Южном – котельную и теплосети. О развитии района рассказали жителям на встрече с акимом Карагандинской области Женисом Касымбеком, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году были завершены проекты по реконструкции водопроводных сетей в селах Дубовка, Курма и Жумабек. Также реализован масштабный проект по реконструкции сетей канализации и очистных сооружений в городе Абае и поселке Карабасе. Идут работы по подключению жителей к новым сетям. В этом году в Дубовке планируется начать реконструкцию сетей водоотведения. Разработана проектно-сметная документация на строительство ветки водопроводных сетей в поселке Карабасе», – доложил аким района Бауржан Асанов.

На встрече подняли вопрос и о выполнении обязательств компанией «АрселорМиттал Темиртау» по трудоустройству шахтеров. По словам директора угольного департамента Армана Калыкова, с начала года на шахты было принято 668 человек, но дефицит рабочей силы остается.

«Встречайтесь с работниками, объясняйте, сколько человек принято, сколько ушло, какая работа ведется. Вопросы остаются. Исполнение обязательств находится на нашем контроле», – подчеркнул Женис Касымбек.

В Абайском районе в этом году планируют отремонтировать 42 км автодорог.

По просьбе горняков приведут в порядок дорогу на шахту «Абайская» через поселок Вольный.

Также в Абае продолжится реконструкция одноименной улицы, на семи сделают средний ремонт.

В селе Акбастау отремонтируют дороги на двух улицах.

Кроме того, начнется реконструкция автодороги к селу Тасзаимка, которую ежегодно размывает по время паводка.

А на автодороге села Коянды предусмотрена установка водопропускных труб и укрепление обочин.

В селе Курма по спецпроекту «Ауыл – Ел бесігі» завершится реконструкция бывшей школы.

В обновленном здании откроют Дом культуры.

После встречи Женис Касымбек провел прием граждан по личным вопросам.