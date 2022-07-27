Работы по ликвидации аварийных нарушений проводят на электросетях в Атырауской области
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 18:08 часов по причине погодных условий в Атырауской области - дождь, гроза, ураганный ветер, одновременно отключились две воздушные линии электропередачи 220 кВ, питающие нефтеперекачивающую станцию «Курмангазы». Обнаружены упавшие опоры линий электропередачи. Это привело к ограничениям в энергоснабжении АО «КТК-К» на 16 МВт. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.
Также на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе отключились вводы питающих линий.
Отключились линии связи электростанции Karabatan Utility Solution с энергосистемой, в результате чего электростанция снизила генерацию до нуля.
Проводятся работы по ликвидации технологического нарушения.
Как сообщалось, две установки аварийно отключились на Атырауском НПЗ.