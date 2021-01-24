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    10:14, 24 Январь 2021 | GMT +6

    Работы по газификации продолжаются в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На своей странице в Instagram аким столицы рассказал о текущих работах по газификации города, передает МИА «Казинформ».

    «Газификация города пройдёт в 3 этапа. На данный момент идет процедура по приемке и подключению к голубому топливу домов жителей ЖМ Коктал. Ранее в данном жилом массиве была обеспечена подача газа по внутриквартальным сетям. Газ также был подан в ЖМ Железнодорожный, доступ к централизованному газоснабжению запустили в ноябре. Свыше 300 км газораспределительных сетей уже проложены», -написал А. Кульгинов.


    По словам акима, свыше 800 жителей получили технические условия для подключения домов, более 5 тысяч проконсультированы во фронт-офисах. Для жителей на бесплатной основе предусмотрены счетчики.


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