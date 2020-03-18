Работы по дроблению льда ведутся на водоемах Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области продолжается непрерывное ведение превентивных мероприятий по безопасному прохождению паводковых вод, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работы по подрыву льда на водоемах области были начаты 5 марта. В основном дробление льда проводится у мостов, дамб для предупреждения заторов и безопасного пропуска паводковых вод.

17 марта в Каркаралинском и Бухар-Жырауском районах в целях предотвращения ледовых заторов проведены работы по дроблению льда на озере Карасор и на реке Нура вблизи п. Петровка.

В целом, мероприятия по рыхлению льда запланированы на 20 участках в Каркаралинском, Бухар- Жырауском, Абайском, Жанааркинском, Осакаровском, Нуринском районах и в г. Караганде.

Подрывы льда запланированы на реках Жарлы, Ежебай, Нура, Жаман-Сарысу, Каргалы, Улкенкундызды, Сабыркожа, Жаман, Куланотпес, Солонка, Сокур.