Работы по дератизации начались в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана» совместно с ТОО «AG Disinfection services» начали весенний тур по проведению дератизационных мероприятий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Сообщается, что дератизационной работой будут охвачены частный сектор, открытые территории. Жители частного сектора бесплатно получают специальные ядовитые препараты. Также будут разъяснены инструкции по безопасности.

По данным ведомства, их территории должны своевременно обрабатываться.

«КСК, МИБ, МСБ, строительные компании должны заключать контракты на проведение дератизационных работ. А с 1 апреля должны были начать работу по обработке принадлежащих им территорий», - говорит руководитель отдела столичного управления охраны окружающей среды и природопользования Азамат Жанатаев.

В ходе весеннего тура планируется обработать более 25 тысяч жилых домов.

А на открытых территориях обработка начнется в период с 9 по 31 мая 2022 года. Ядовитые приманки будут раскладываться в парках, реках, каналах, водохранилищах и кладбищах. Площадь обрабатываемых открытых территорий составляет 3112 гектаров.

Дератизация проводится с использованием зерновых токсичных препаратов, содержащих вещества Бромадиолон и Бродефор, разрешенные к применению в РК. Такие меры необходимы для снижения численности грызунов и предотвращения распространения особо опасных инфекционных заболеваний.

Фото: gov.kz







