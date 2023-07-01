Работы по асфальтированию тротуаров ведут в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее на улицах Шугаева, Докучаева и Ибраева асфальтируют тротуары. Работы по ремонту и асфальтированию тротуаров в ближайшее время запланированы также на других улицах в разных районах города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

Помимо укладки асфальта, предусмотрена также замена бордюров там, где это необходимо.

На этот год в областном центре запланировано проведение среднего ремонта дорог на 40 улицах общей протяженностью 50 км. В соответствии с установленным графиком подрядные организации завершили ремонт 10 улиц. Работы завершены на пересечении Би Боранбая, Стальского, Иртышская, Цветочная, Рыскулова.

Также ведутся работы по замене бортовых камней на улицах Шугаева и Докучаева. На улицах Первомайская, Победа, Оборонная, Дружба проводится выравнивание профиля и укладка выравнивающего слоя.