Работы на Степногорской ТЭЦ будут закончены к вечеру 28 марта – Минэнерго РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работы на Степногорской ТЭЦ будут закончены к вечеру 28 марта и котлы будут введены в резерв, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

«О текущей ситуации на Степногорской ТЭЦ.

На данный момент в работе находятся три энергетических котлоагрегата и один водогрейный котел.

Температура на выходе станции составляет 93-95 С выше заданного графика. Заданная температура по графику 87 С.

На данный момент идут работы по устранению выявленных дефектов. Работы будут закончены к вечеру 28 марта и котлы будут введены в резерв», - сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

Напомним, аварию на Степногорской ТЭЦ прокомментировало Минэнерго.

Ранее сообщалось, о ситуации на ТЭЦ Степногорска: запущен резервный водогрейный котел.