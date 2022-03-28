19:48, 27 Март 2022 | GMT +6
Работы на Степногорской ТЭЦ будут закончены к вечеру 28 марта – Минэнерго РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работы на Степногорской ТЭЦ будут закончены к вечеру 28 марта и котлы будут введены в резерв, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.
«О текущей ситуации на Степногорской ТЭЦ.
На данный момент в работе находятся три энергетических котлоагрегата и один водогрейный котел.
Температура на выходе станции составляет 93-95 С выше заданного графика. Заданная температура по графику 87 С.
На данный момент идут работы по устранению выявленных дефектов. Работы будут закончены к вечеру 28 марта и котлы будут введены в резерв», - сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.
Напомним, аварию на Степногорской ТЭЦ прокомментировало Минэнерго.
Ранее сообщалось, о ситуации на ТЭЦ Степногорска: запущен резервный водогрейный котел.