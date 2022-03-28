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    19:48, 27 Март 2022 | GMT +6

    Работы на Степногорской ТЭЦ будут закончены к вечеру 28 марта – Минэнерго РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работы на Степногорской ТЭЦ будут закончены к вечеру 28 марта и котлы будут введены в резерв, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    «О текущей ситуации на Степногорской ТЭЦ.

    На данный момент в работе находятся три энергетических котлоагрегата и один водогрейный котел.

    Температура на выходе станции составляет 93-95 С выше заданного графика. Заданная температура по графику 87 С.

    На данный момент идут работы по устранению выявленных дефектов. Работы будут закончены к вечеру 28 марта и котлы будут введены в резерв», - сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

    Напомним, аварию на Степногорской ТЭЦ прокомментировало Минэнерго.

    Ранее сообщалось, о ситуации на ТЭЦ Степногорска: запущен резервный водогрейный котел.


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