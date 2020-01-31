Работы на набережной Урала приостановили через суд экологи в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау через суд экологи приостановили работы на набережной Урала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В иске истец в лице областного департамента экологии просит запретить проведение берегоукрепительных работ на реке Урал до получения положительной оценки экологической экспертизы на их влияние на окружающую среду. Решением суда исковые требования удовлетворены, постановлено запретить работы», - сообщили в пресс-службе специализированном межрайонном экономическом суде Атырауской области.

Напомним, о берегоукрепительных работах с расширением набережной и сужением русла Урала в Атырау заговорили 10 января текущего года, когда Центральный мост был закрыт. Причина – смещение опор тепловых сетей, проходящих в устоях моста. Одной из причин их смещения назывались берегоукрепительные работы. Официальная причина пока не названа.

Центральный мост города Атырау построен в 1965 году. В последний раз капремонт проводился 20 лет назад. Назначенная в 2016 году проверка технического состояния моста показала, что некоторые его опоры устарели и объект нуждается в капитальном ремонте. Уже разработана и направлена на государственную экспертизу проектно-сметная документация капитального ремонта.