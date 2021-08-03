Работы костанайских ремесленников могут появиться на Amazon

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Костанайские ремесленники готовятся к выходу на международный рынок. Такую возможность им предоставляет казахстанско-американский конкурс «Born Nomad», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу региональной Палаты предпринимателей.

Костанайскую область представляют 35 мастеров. Сейчас они проходят онлайн-обучение, потом будут соревноваться с другими участниками со всего Казахстана в нескольких номинациях: «традиции и культура», «инновации», «женщины-мастера», «молодые таланты», «ремесла в 3D» и «творческая коллаборация». Независимо от итогов конкурса, все ремесленники получат шанс выйти на международные торговые площадки и превратить хобби в полноценный бизнес.

«Born Nomad» - совместный проект Посольства США в Казахстане и НПП РК «Атамекен». Он направлен на возрождение и популяризацию казахского наследия и стимулирование современной интерпретации традиционных ремесел и народного искусства Казахстана. Победителей буду выбирать эксперты из США и Казахстана», - рассказала эксперт Палаты предпринимателей Костанайской области Сания Иментаева.

Среди участников из Костанайской области есть мастера, работающие с кожей, текстилем, войлоком, деревом и металлом. Для многих из них участие в проекте – единственный шанс заявить о себе и найти клиентов.

«В основном, у нас кустарное производство – ремесленники работают дома, знают о них только родственники и знакомые. На проекте «Born Nomad» нас учат продавать то, что мы делаем, и быть конкурентоспособными. Это очень ценно. Сейчас я уже начинаю задумываться, что я могу предложить такого, что бы понравилось и французу, и испанцу, и японцу, и эстонцу, и киргизу… То есть нас ориентируют на международный рынок с выходом на Wildberries и Amazon. Изначально я шла на конкурс с одной идеей, но в процессе обучения у меня родилась совершенно новая. Буду участвовать в номинации «Творческая коллаборация» в тандеме с другим участником. Я - автор, а он – исполнитель», - рассказала руководитель костанайского общественного фонда ремесленников Qoloner Сауле Кабидулова.

Между тем, имена лучших ремесленников будут объявлены на масштабном фестивале уже в сентябре.