Работы казахстанских детей с особыми потребностями будут показаны миру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – ОБФ «Аялаган алакан» под руководством Рады Хайрушевой запустил новый масштабный проект – выставку «Мир глазами детей». На выставке будут представлены работы воспитанников специальных школ-интернатов для детей с нарушением слуха и речи, зрения, интеллекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель проекта – показать обществу талант таких детей. Несмотря ни на что, ни на какие трудности, проблемы со здоровьем, они смотрят на мир добрыми, чистыми глазами.

Несколько лет подряд на постоянной безвозмездной основе по собственной инициативе фонд обучает живописи детей с особыми потребностями. Проводятся ежегодные выставки их работ. В прошлом году было решено охватить все города страны, показав работы детей широкому кругу лиц. В планах на 2021 год – выход на международный уровень, организация выставок за рубежом.

Более восьми лет «Аялаған Алақан» вместе с командой единомышленников-волонтеров протягивает руку помощи тем, кто в ней нуждается. Основная деятельность фонда направлена на обучение, развитие талантов и способностей детей сирот, детей с инвалидностью, выпускников детских домов, людей с ограниченными возможностями, на помощь многодетным, малообеспеченным семьям.

Также в фонде бесплатно обучают живописи, иностранным языкам, рукоделию, творчеству детей сирот, детей с особыми образовательными потребностями, а выпускников детских домов, многодетных матерей, матерей, воспитывающих детей с инвалидностью – шитью и парикмахерскому искусству.

У фонда уже есть отличные результаты деятельности. В 2020 году в городах Казахстана прошла выставка «Мир глазами детей». В 2021 году при поддержке Комитета международной информации МИД РК, МИОР РК планируются международные выставки рисунков детей с инвалидностью из Казахстана. Уже проведены выставки «Мир глазами детей» Посольствами РК в Индии (г. Хайдерабад) и ОАЭ (г. Абу-Даби).

Далее в планах – Франция, Корея, Чехия, Турция, Израиль, Кипр, Армения и т. д.

Также фондом запущен проект «Мама рядом», в котором безвозмездно обучаются шитью матери, воспитывающие детей с инвалидностью, чтобы помочь им зарабатывать на жизнь самостоятельно.