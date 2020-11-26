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Работы фотокорреспондентов МИА «Казинформ» представлены на выставке в Сеуле

Автор:  
Акбота Кузекбай
26 Ноября 2020, 13:50
Работы фотокорреспондентов МИА «Казинформ» представлены на выставке в Сеуле

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» принимает участие в международной фотовыставке, организованной южнокорейским новостным агентством «Yonhap», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Информационное агентство «Yonhap» в качестве председателя Организации Азиатско-Тихоокеанских новостных агентств (OANA) проводит выставку «International press photo exhibition: at the scenes of the pandemic» («Международная фотовыставка прессы: на местах пандемии»).

Фотовыставка посвящена теме пандемии коронавирусной инфекции. Выставка фотографий открыла свои двери 24 ноября в стенах Музея истории Республики Корея в Сеуле и продлится до 1 марта 2021 года.

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На фотовыставке представлены работы и фотокорреспондентов МИА «Казинформ» Мухтара Холдорбекова, Виктора Федюнина, Александра Павского.

В целом, на выставке можно увидеть 120 фотоснимков от 47 ведущих информационных агентств со всего мира.

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Какие работы представлены на выставке, можно посмотреть по этой ссылке.

Отметим, что МИА «Казинформ» является членом Организации Азиатско-Тихоокеанских новостных агентств (OANA).

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