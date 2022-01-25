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Работу жителям предпенсионного возраста помогут найти в Карагандинской области

25 Января 2022 22:32
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Работу жителям предпенсионного возраста помогут найти в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в этом году запускают республиканский проект «Серебряный возраст». Программа поможет трудоустроить людей предпенсионного возраста. План на этот год – 534 человека. Работодателям будет субсидироваться заработная плата таких сотрудников в размере 30 МРП, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Как правило, людям старшего поколения, потерявшим работу по каким-либо причинам, очень сложно вновь её найти. Новый проект и призван помочь таким безработным обрести постоянные рабочие места до выхода на пенсию.

«По национальному проекту по развитию предпринимательства в регионе будут созданы субсидированные рабочие места. В частности, старшему поколению поможет получить работу проект «Серебряный возраст». Мы субсидируем заработную плату работодателю, который изъявит желание принять на работу соискателя предпенсионного возраста. Ежемесячно на протяжении года государство будет выплачивать 30 МРП – это 91 890 тенге», – рассказала руководитель управления координации занятости и социальных программ Асем Джунуспекова.

Для регистрации в качестве соискателя работы по проекту «Серебряный возраст» необходимо обращаться в центры занятости либо на электронную биржу труда Еnbek.


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#Карагандинская область   #Занятость   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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