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Работу всех автоЦОНов восстановили в Казахстане

17 Января 2022 17:13
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Работу всех автоЦОНов восстановили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа всех автоЦОНов в Казахстане восстановлена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации «Правительство для граждан».

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«17 января заработали спецЦОНы Жамбылской области. В тот же день были подключены автоЦОНы Алматинской области. Таким образом в Казахстане полностью восстановлена работа всех спецЦОНов», - сообщили в госкорпорации.

В начале января из-за введения режима чрезвычайного положения работа всех спецЦОНов Казахстана была временно приостановлена.

12 января автоЦОНы возобновили свою работу за исключением г. Алматы, Алматинской и Жамбылской областей.

14 января заработали спецЦОНы г. Алматы.

С 17 января возобновлена работа спецЦОНов Алматинской и Жамбылской областей.

График работы всех автоЦОНов РК – с 9:00 до 18:00 (в Жамбылской до 17.00) (понедельник – пятница). Суббота и воскресенье – выходные.

«Добавим, что услугу по регистрации и перерегистрации автомобиля можно оформить через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank. Всю необходимую информацию по госуслугам можно получить по номеру 1414 и на официальных бренд страничках @gov4c.kz в Instagram и Facebook. Напоминаем клиентам о том, что при посещении отделов ЦОН необходимо соблюдать меры санитарной безопасности. Не забывайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Вход в отделы ЦОН по приложению Ashyq – допускаются граждане с безопасным и нейтральным статусами», - отметили в «Правительстве для граждан».


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#Транспорт   #ЦОН   #Правительство для граждан  
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