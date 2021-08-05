Работу усилили мониторинговые группы в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области действуют 112 мобильных групп по контролю за соблюдением карантина и ограничительных мер. Сегодня они работают в усиленном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом сообщил руководитель Центра оперативного управления Кайрат Шорманбаев на брифинге в прямом эфире на платформе Региональной службы коммуникаций.

«Согласно республиканской матрице, оценке нагрузки на стационары, Карагандинская область находится в тёмно-красной зоне. Ежедневно в регионе заболевают коронавирусной инфекцией более 900 человек. Постановлением главного государственного врача области карантинные меры усилены. Для контроля за их соблюдением усилена работа мониторинговых групп во всех городах и районах», – сказал спикер.

По его словам, в состав 112 мониторинговых групп входят порядка 600 человек: полицейские, государственные служащие, общественники, волонтёры.

По информации руководителя центра, с 1 января мониторинговые группы проверили 133 348 объектов, выявили 2 130 нарушений. Было наложено 1 272 штрафа на общую сумму более 103 млн тенге. За июль выявлено 330 нарушений, по которым акты составлены в отношении 223 юридических лиц, 107 – физических.

Кайрат Шорманбаев призвал карагандинцев к сознательности и попросил сообщать о фактах нарушения карантина.

«Важно участие сознательных граждан, которые переживают за своё здоровье и близких. Контроль – это не борьба против бизнеса, а необходимые меры безопасности. Если вы стали свидетелями нарушений, позвоните в службу Senim на номер 109. Информацию проверят и в случае подтверждения направят материалы в органы санэпидконтроля для принятия мер», – подчеркнул руководитель Центра оперативного управления.

Напомним, мониторинговые группы могут фиксировать нарушения только по пяти санитарным требованиям:

- режим работы;

- запрет на проведение семейных, памятных мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок) и иных мероприятий с массовым скоплением людей;

- социальная дистанция;

- масочный режим;

- превышение лимита численности посетителей.

У мониторинговых групп нет права штрафовать предпринимателей. В случае выявления нарушений материалы для возбуждения административного дела передаются службе санитарно-эпидемиологического контроля.

Суммы штрафов за нарушения составляют:

- 87 510 тг. – для физических лиц;

- 670 910 тг. – для субъектов малого предпринимательства;

- 904 270 тг. – для субъектов среднего предпринимательства;

- 4 667 200 тг. – для субъектов крупного предпринимательства.