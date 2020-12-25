Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Работу столичного ресторана приостановили из-за постоянных нарушений карантина

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Декабря 2020, 21:12
Работу столичного ресторана приостановили из-за постоянных нарушений карантина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Работа ресторана «Золото» в столице приостановлена по решению суда на один месяц из-за систематических нарушений режима карантина. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач города Жанна Пралиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

«12 увеселительных заведений в городе являются злостными нарушителями режима карантина, в числе которых ресторан «Золото». Данный объект неоднократно привлекался к административной ответственности. В связи с тем, что не были исполнены предписания, материалы в его отношении переданы в административный суд. В итоге сегодня судом был рассмотрен материал и вынесено постановление о привлечении к административной ответственности с назначением штрафа в размере 100 МРП, с приостановлением деятельности на один месяц», – сообщила Жанна Пралиева.

Ранее также по причине постоянного нарушения карантина суд приостановил работу ночного клуба Alanya, караоке-бара Janym Sol, кафе-баар Tekuila.

Всего в специализированный межрайонный административный суд Нур-Султана направлено 18 материалов в отношении 12 субъектов предпринимательства, допустивших неоднократное нарушение ограничительных и карантинных мер.


Астана   Минздрав РК   Здравоохранение   Судебный процесс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных
У трех пациентов ЦГКБ Алматы выявлена ВИЧ-инфекция: обследованы 593 контактных