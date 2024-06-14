Время работы столичного аэропорта продлят с 14 июня

На основании обращений со стороны авиаперевозчиков, проектной группой технических специалистов управляющей компании аэропорта Астаны оптимизирован технологический процесс по ремонту на аэродроме, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу Минтранспорта РК.

В связи с высоким сезонным спросом в летний период на воздушные перевозки для удобства пассажиров с 14 июня т.г. продлевается регламент работы аэропорта с ежедневным технологическим перерывом (23:00 до 00:30).

На время проведения работ аэропортом будет обеспечена годность взлетно-посадочной полосы, ремонтные работы будут осуществляться на других участках аэродромных покрытиях (магистральная рулежная дорожка, рулежные дорожки, перрон) с последующим переходом на взлетно-посадочную полосу.

На сегодня работы ведутся на магистральной рулежной дорожке, что не препятствует функционированию аэропорта.

В целях удовлетворения спроса на авиаперевозки, авиакомпании оперативно пересмотрят расписание по внутренним перелетам, и обеспечат дополнительные рейсы по популярным направлениям.

В этой связи, пассажирам рекомендуют проверять наличие билетов через официальные сайты авиакомпаний.