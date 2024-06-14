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    21:21, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Время работы столичного аэропорта продлят с 14 июня

    аэропорт
    Фото: Мухтор Холдорбеков / агентство Kazinform.

    На основании обращений со стороны авиаперевозчиков, проектной группой технических специалистов управляющей компании аэропорта Астаны оптимизирован технологический процесс по ремонту на аэродроме, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу Минтранспорта РК.

    В связи с высоким сезонным спросом в летний период на воздушные перевозки для удобства пассажиров с 14 июня т.г. продлевается регламент работы аэропорта с ежедневным технологическим перерывом (23:00 до 00:30).

    На время проведения работ аэропортом будет обеспечена годность взлетно-посадочной полосы, ремонтные работы будут осуществляться на других участках аэродромных покрытиях (магистральная рулежная дорожка, рулежные дорожки, перрон) с последующим переходом на взлетно-посадочную полосу.

    На сегодня работы ведутся на магистральной рулежной дорожке, что не препятствует функционированию аэропорта.

    В целях удовлетворения спроса на авиаперевозки, авиакомпании оперативно пересмотрят расписание по внутренним перелетам, и обеспечат дополнительные рейсы по популярным направлениям.

    В этой связи, пассажирам рекомендуют проверять наличие билетов через официальные сайты авиакомпаний.

    Теги:
    Ремонт Авиация Транспорт Астана Аэропорт Перевозки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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