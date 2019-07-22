Работу Службы удалось серьезно модернизировать - Даурен Абаев обратился к сотрудникам СЦК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев обратился к сотрудникам СЦК, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня указом Главы государства Служба центральных коммуникаций передана в ведение Администрации Президента Республики Казахстан.

Прежде всего, мне хотелось бы обратиться к сотрудникам СЦК, с которыми мы вместе проработали более 3-х лет.

Дорогие коллеги, благодаря вашим усилиям и кропотливому труду, работу Службы удалось серьезно модернизировать, повысить ее эффективность, авторитет в глазах журналистов, экспертов и общественности.

Нашим общим большим достижением я считаю открытие нового пресс-центра, оборудованного по последнему слову техники. К слову, эта медиаплощадка получила высокую оценку Елбасы, Президента нашей страны и, самое главное, работников СМИ», - констатировал Даурен Абаев в своем посте в Facebook.

Он напомнил, что только в 2019 году здесь были проведены 127 мероприятий – пресс-конференции, телемосты, экспертные дискуссии, прямые включения из регионов и из-за рубежа. Здесь были оглашены результаты исторических выборов 2-го Президента Республики Казахстан. За трибуной СЦК граждан информировали по самым резонансным событиям нашей действительности – от трагических событий в Арыси до первой в мире успешной операции по пересадке имплантируемой системы поддержки сердца.

«Общественно-политическая повестка в нашей стране стремительно меняется, и перед информационным блоком стоят новые задачи. Этим и продиктовано сегодняшнее решение Главы государства. В этой связи я хочу искренне пожелать вам успехов, новых свершений и постоянного роста. Спасибо!» - заключил глава МИОР.