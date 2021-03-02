Работу школ в обычном режиме возобновляют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления образования Северо-Казахстанской области Гульмира Каримова на брифинге рассказала, как будет организован учебный процесс для учащихся 1-5 классов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Второго марта младшеклассники и учащиеся пятых классов вернутся в школы.

«Постепенно возобновляется работа школ в обычном режиме, то есть в зависимости от наполняемости и проектной мощности - не превышать 30% единовременного нахождения учеников в школе - учебный процесс при необходимости будет организован в две смены. В таком же режиме, полным классом, разрешено обучаться детям специализированных школ и всем специальным школам. Индивидуально по заявлению родителей будет организовано обучение в дистанционном формате в случае болезни ребенка, родителей или людей из близкого окружения»,- прокомментировала Г.Каримова.

Учащиеся 6, 7, 8, 10-х классов продолжают обучение в дистанционном формате до соответствующего распоряжения.

Руководитель управления образования подчеркнула, что сохраняется алгоритм санитарных норм: четырехступенчатый режим дезинфекции при входе, разное время начала занятий, вход в здание школы с разных точек, перемены по скользящему графику, сохраняется отмена кабинетной системы, часовой разрыв между сменами для проведения санобработки, график работы столовой.

«Что касается школьной формы, то, пока сохраняются ограничительные мероприятия, для посещения школы достаточно удобной одежды в деловом классическом стиле», - добавила Г.Каримова.

Напомним, первого марта главный санитарный врач области подписал новое постановление. Изменились условия обучения в образовательных учреждениях, тренировок и проведения спортивных мероприятий.