Работу с неправительственными организациями обсудили в акимате Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На заседании акимата Петропавловска обсудили работу неправительственных организаций. В городе их – 374, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима города, основную часть неправительственных организаций представляют общественные объединения – 280 из 374. Работают 63 фонда, 21 союз и 10 объединений индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.⁣

Большая часть НПО занимается развитием спорта, предпринимательства, защитой прав потребителей, благотворительностью. Некоторые организации выбрали направлением деятельности развитие культуры и искусства, поддержку молодежи, образование и науку. Еще 26 НПО относятся к категории этнокультурных объединений.

Государственный социальный заказ исполняют пять НПО. Их деятельность подробно рассматривали на заседании акимата.

Общественное объединение «Green Help» занимается профилактикой наркомании и алкоголизма. Тема актуальна для региона, где на учете состоят 563 наркозависимых. В этом году зарегистрировали три летальных случая от передозировки. С алкоголизмом тоже в области борются, что называется, всем миром. С начала года на принудительное лечение полицейские направили 153 человека. На учете состоят более трех тысяч алкоголиков. Организация «Green Help», как было заявлено на заседании акимата, проводила интерактивные лекции для молодежи с раздачей буклетов, профилактические беседы, конкурсы с призами. Сняли фильм «Соли и спайсы 2021 – Дорога в никуда».⁣

Координационный центр по проблемам детства «Демеу» работает над повышением религиозной грамотности и по предотвращению вовлечения населения в радикальную религиозную идеологию.

Укрепление семейных ценностей и профилактика семейно-бытового насилия – основные направления работы ОО «Молодежный маслихат СКО». Организация проводила городской этап национального конкурса «Мерейлі отбасы», круглые столы, лектории, акции. Организовывало объединение регулярные тренировочные занятия по футболу на 15-ти дворовых площадках, 15 дворовых команд соревновались в турнире посвященном Дню Конституции Казахстан, проводили фитнес-тренировки на стадионах «Динамо», «Карасай» и в Парке Победы.

«В рамках государственного социального заказа по стимулированию и популяризации рабочих профессий среди молодежи заключен договор с КФ «Жас Отан». С целью выявления и поддержки талантливой, творчески работающей молодежи, повышения престижа рабочих профессий, обмена профессиональным опытом проведен городской конкурс профессионального мастерства «Үздік Шебер - 2021». Фонд оказывает услуги по системному развитию волонтерства в Петропавловске», - сообщили в пресс-службе.