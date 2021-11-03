Работу ресторана-нарушителя карантина на месяц приостановил суд в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за систематических нарушений карантина суд приостановил работу ресторана «Меруерт» в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, специализированный административный суд приостановил деятельность ресторана «Меруерт» на 30 дней с наложением административного штрафа в размере 100 МРП.

По словам руководителя кокшетауского городского управления санэпидконтроля Каната Искакова, ресторан «Меруерт» систематически не соблюдал ограничительные меры.

«Несмотря на действующие запреты, ресторан работал, собирая в залах большое количество посетителей. До этого предпринимателя неоднократно привлекали к административной ответственности с наложением штрафов. Но данная мера не возымела действия. По злостным нарушителям материалы передаются в суд о приостановлении их деятельности сроком от одного до трех месяцев», - отметил К. Искаков.

Напомним, в регионе продолжается работа мобильных групп по соблюдению карантина. Всего с начала года мониторинговыми группами проверено 29 752 объекта различных форм собственности.