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    20:50, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Работу ресторана-нарушителя карантина на месяц приостановил суд в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за систематических нарушений карантина суд приостановил работу ресторана «Меруерт» в Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказали в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, специализированный административный суд приостановил деятельность ресторана «Меруерт» на 30 дней с наложением административного штрафа в размере 100 МРП.

    По словам руководителя кокшетауского городского управления санэпидконтроля Каната Искакова, ресторан «Меруерт» систематически не соблюдал ограничительные меры.

    «Несмотря на действующие запреты, ресторан работал, собирая в залах большое количество посетителей. До этого предпринимателя неоднократно привлекали к административной ответственности с наложением штрафов. Но данная мера не возымела действия. По злостным нарушителям материалы передаются в суд о приостановлении их деятельности сроком от одного до трех месяцев», - отметил К. Искаков.

    Напомним, в регионе продолжается работа мобильных групп по соблюдению карантина. Всего с начала года мониторинговыми группами проверено 29 752 объекта различных форм собственности.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Бизнес Общество Суды Правоохранительные органы Акмолинская область
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