Работу религиозных объектов и учреждений культуры приостановят в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – С девятого ноября живущим в Павлодарской области людям старше 65 лет рекомендовано не покидать места проживания без крайней необходимости за исключением случаев приобретения продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Приостановить деятельность религиозных объектов, театров, кинотеатров, объектов культуры; ограничить работу объектов общественного питания до 20:00 часов», - говорится на сайте Премьер-Министра Казахстана в рамках поручения акимату региона председателя Межведомственной комиссии по вопросам нераспространения COVID-19, заместителя Премьер-Министра Казахстана Ералы Тугжанова.

Е. Тугжанов посетил регион с рабочим визитом. Он проинспектировал готовность медицинских объектов региона к возможной волне коронавирусной инфекции. Акимату Павлодарской области для стабилизации эпидситуации поручил рекомендовать лицам старше 65 лет не покидать места проживания без крайней необходимости за исключением случаев приобретения продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств и медицинских изделий.

«Запретить проведение совещаний в очном режиме; перевести на дистанционный режим не менее 80 процентов сотрудников», - отмечается в сообщении.