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    17:32, 14 Май 2024 | GMT +6

    Работу пяти ветлабораторий приостановили в Жетысу

    ветпрепараты
    Фото: МСХ РК

    Прокуроры области Жетысу приостановили деятельность 5 ветеринарных лабораторий, передает агентство Kazinform.

    Не обеспеченные необходимым оборудованием и химреактивами ветлаборатории выдавали формальные акты экспертизы без проведения соответствующих лабораторных исследований. 

    В результате чего, за последние три года ими незаконно выдано более 8 тысяч актов ветеринарно-санитарной экспертизы.

    Более того, лаборатории не соблюдали нормы санитарных требований.

    По акту надзора природоохранной прокуратуры к административной ответственности привлечено 7 ветеринарных лабораторий на общую сумму более 2,5 млн тенге.

    Деятельность пяти лабораторий временно приостановлена до устранения выявленных нарушений.

    Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица уполномоченного органа (контрольно-надзорного) в области ветеринарии.

    Теги:
    Ветеринария Жетысуская область Прокуратура Животные
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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