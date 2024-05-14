Работу пяти ветлабораторий приостановили в Жетысу
Прокуроры области Жетысу приостановили деятельность 5 ветеринарных лабораторий, передает агентство Kazinform.
Не обеспеченные необходимым оборудованием и химреактивами ветлаборатории выдавали формальные акты экспертизы без проведения соответствующих лабораторных исследований.
В результате чего, за последние три года ими незаконно выдано более 8 тысяч актов ветеринарно-санитарной экспертизы.
Более того, лаборатории не соблюдали нормы санитарных требований.
По акту надзора природоохранной прокуратуры к административной ответственности привлечено 7 ветеринарных лабораторий на общую сумму более 2,5 млн тенге.
Деятельность пяти лабораторий временно приостановлена до устранения выявленных нарушений.
Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица уполномоченного органа (контрольно-надзорного) в области ветеринарии.