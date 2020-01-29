Работу поликлиник в условиях ОСМС проверил аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с работой поликлиник в условиях ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев решил проверить, как работают городские медицинские учреждения в условиях системы ОСМС, для чего посетил Центральную городскую клиническую больницу и Городскую поликлинику №4.

Аким ознакомился с работой по оказанию медицинской помощи в новых условиях и оценил работу информационных систем, а также готовность медперсонала, уровень удовлетворенности пациентов. В медорганизациях действуют службы поддержки, где пациентам помогают прикрепиться к поликлинике и стать участником системы ОСМС. Количество терминалов для оплаты ОСМС будет увеличено.

До 31 марта текущего года все казахстанцы считаются условно застрахованными и получают медпомощь в рамках ОСМС независимо от статуса. С 1 апреля всем необходимо быть застрахованными. От этого зависит полнота и качество медицинских услуг.

«Поэтому призываю алматинцев не откладывать важный вопрос, касающийся здоровья, и обратиться в поликлинику», — написал в своем Instagram-аккаунте Бакытжан Сагинтаев.

Процесс внедрения ОСМС курирует городской штаб. По возникающим вопросам необходимо обращаться по телефону +7 (727) 300-0103, а также в республиканский Call-центр по номеру 1406.



