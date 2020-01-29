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Работу поликлиник в условиях ОСМС проверил аким Алматы

29 Января 2020 11:19
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Работу поликлиник в условиях ОСМС проверил аким Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с работой поликлиник в условиях ОСМС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев решил проверить, как работают городские медицинские учреждения в условиях системы ОСМС, для чего посетил Центральную городскую клиническую больницу и Городскую поликлинику №4.


Аким ознакомился с работой по оказанию медицинской помощи в новых условиях и оценил работу информационных систем, а также готовность медперсонала, уровень удовлетворенности пациентов. В медорганизациях действуют службы поддержки, где пациентам помогают прикрепиться к поликлинике и стать участником системы ОСМС. Количество терминалов для оплаты ОСМС будет увеличено.


До 31 марта текущего года все казахстанцы считаются условно застрахованными и получают медпомощь в рамках ОСМС независимо от статуса. С 1 апреля всем необходимо быть застрахованными. От этого зависит полнота и качество медицинских услуг.


«Поэтому призываю алматинцев не откладывать важный вопрос, касающийся здоровья, и обратиться в поликлинику», — написал в своем Instagram-аккаунте Бакытжан Сагинтаев.

Процесс внедрения ОСМС курирует городской штаб. По возникающим вопросам необходимо обращаться по телефону +7 (727) 300-0103, а также в республиканский Call-центр по номеру 1406.




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Ключевые слова: Алматы, Здравоохранение,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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