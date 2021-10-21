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    17:15, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Работу по внедрению латинского алфавита прокомментировали в Минобразования

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета языковой политики Министерства образования и науки РК Адильбек Кабаев прокомментировал работу по переходу казахского алфавита на латиницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас этот вопрос рассматривается. Мы с учеными разработали последний вариант (алфавита - прим.). В скором времени уже до конца года это будет видно. Сейчас это языковая реформа, можно сказать, в рамках этой реформы систематизируется написание терминов, антропонимов и топонимов, формируется упрощение норм письма, фирменные наименования. В данное время разработан проект алфавита из 31 буквы», - прокомментировал Адильбек Кабаев, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в СЦК.


    Теги:
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