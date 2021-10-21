Работу по внедрению латинского алфавита прокомментировали в Минобразования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель комитета языковой политики Министерства образования и науки РК Адильбек Кабаев прокомментировал работу по переходу казахского алфавита на латиницу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас этот вопрос рассматривается. Мы с учеными разработали последний вариант (алфавита - прим.). В скором времени уже до конца года это будет видно. Сейчас это языковая реформа, можно сказать, в рамках этой реформы систематизируется написание терминов, антропонимов и топонимов, формируется упрощение норм письма, фирменные наименования. В данное время разработан проект алфавита из 31 буквы», - прокомментировал Адильбек Кабаев, отвечая на вопросы журналистов в ходе брифинга в СЦК.