Работу по содержанию дорог в Жамбылской области признали неудовлетворительной

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области ежегодно увеличивается доля автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии, в рамках госпрограмм проводится капитальный и средний ремонт. Тем не менее, качество дорожного покрытия вызывает нарекания, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Проблемы содержания жамбылских дорог обсудили на совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова. В ходе обсуждения отмечено, что 97 процентов дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии. Этот показатель планируется повысить к концу года до 98 процентов. В 2023 году планируется построить 3,3 км дорог, модернизировать 11,4 км дорожного полотна и провести средний ремонт 777,3 км дорог.

Глава региона отметил, что в сфере дорожного ремонта достаточно проблем и заслушал отчеты руководителей ведомств.

Руководитель инспекции транспортного контроля по области Досжан Мыркалыков сообщил, что за шесть месяцев текущего года на мобильных постах транспортного контроля проверено 317 автомобилей, составлено 444 административных протокола, наложены штрафы на сумму 49,2 млн тенге, взыскано 36 млн тенге в пользу местного бюджета.

Кроме того, на совещании была представлена информация по проверке карьерной техники, работе центров технического осмотра и контролю железнодорожного транспорта.

Глава региона подчеркнул, что пункты транспортного контроля на дорогах областного значения не работают, и подверг критике тот факт, что по дорогам областного значения не прекращается перевозка грузов, превышающих разрешенный объем, что приводит к повреждению трасс и дополнительной нагрузке на бюджет, а вследствие этого и к недовольству водителей. Он подчеркнул, что показатель по взысканию штрафов остается на неудовлетворительном уровне.

«Результаты анализа состояния автодорог областного значения неудовлетворительны. Показатель по количеству дорожно-транспортных происшествий настораживает, в этой связи важна совместная работа с департаментом полиции по установке дорожных знаков в отведенных для этого местах», - отметил глава региона.

Директор филиала АО «КазАвтоЖол» по Жамбылской области Айжан Туганова сообщила, что протяженность автодорог республиканского значения на территории региона составляет 1 198,5 км, проводится реконструкция участков общей протяженностью 413 км. По мере поэтапного завершения проектов участки дорог сдаются в эксплуатацию.

Глава региона обратил внимание, что дефектов дорожного покрытия много, а качество ремонта на отдельных участках не выдерживает никакой критики.

«Жалобы и требования со стороны жителей региона на этот счет вполне резонны. Необходимо усилить контроль за качеством. При строительстве и ремонте сельских дорог не оставляйте без внимания пешеходные переходы, необходимо учитывать всё в комплексе», - подчеркнул Нуржан Нуржигитов.

Ответственным лицам даны конкретные поручения по проведению контрольно-транспортных мероприятий на дорогах областного значения на должном уровне, установке ограждений на трассах республиканского значения для предупреждения выхода домашних животных на дороги, реконструкции дефектов покрытий на автодорогах республиканского значения, сообщает пресс-служба акима Жамбылской области.

Как сообщалось ранее, за первое полугодие полицейские провели 1 284 обследования 11 804 километра автомобильных дорог Жамбылской области и выявили более 8,1 тысячи дефектов на трассах. По результатам обследований руководителям дорожных организаций выдано на исполнение 1 284 предписания. В местные исполнительные органы направлено 529 информаций по имеющимся недостаткам в содержании автомобильных дорог.

По информации областного управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта, в Жамбылской области в 2023 году на дорожную отрасль выделено 24,7 млрд тенге, и до конца года планируется провести средний ремонт более 700 км дорог.

В 2022 году в регионе реализовали 252 проекта по ремонту дорог. Реконструировали 9,4 км дорог, провели средний ремонт 605,2 км дорог.

В 2023 году планируется построить 3,3 км дорог, реконструировать 11,4 км дорог, провести средний ремонт 777,3 км дорог.

К 2025 году в Жамбылской области планируется реализовать 895 проектов по среднему ремонту дорог областного и районного значения на 73,6 млрд тенге. В результате доля дорог региона в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 99,5%.