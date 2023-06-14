Работу по соблюдению конституционных прав казахстанцев подверг критике депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Марат Башимов поднял вопрос соблюдения конституционных прав казахстанцев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из главных направлений деятельности органов прокуратуры является надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Но если с осуществлением уголовного преследования проблем нет, то с осуществлением надзора за соблюдением конституционных прав наших граждан, особенно в защите социально-экономических прав – есть. Эта сфера деятельности прокуратуры была принижена в прежние годы, слепо копируя модели некоторых стран, не очень подходящие к нашей реальной правовой действительности и приведшие к массовому нарушению прав человека в этой области. Стал процветать лоббизм интересов олигополии, нарушения трудовых, социальных прав, другие негативные явления, приведшие работу прокуратуры, в основном, к пересылке жалоб, обращений граждан в те же органы, на которые жалуются, что вызывает возмущение общества и недоверие к власти, конституционной реформе», - сказал Марат Башимов на пленарном заседании Мажилиса, озвучивая свой депзапрос.

Кроме того, по его словам, скоро будет шесть месяцев как демократические изменения в Конституцию наделили прокуратуру правом обращения в Конституционный суд и до сих пор нет освещения того, как прокуратура пользуется данным ей конституционным правом и как помогает тем самым нашим гражданам?

«Хотелось бы получить ответ, сколько было реальных актов прокурорского реагирования по «общему надзору» прокуратуры за прошедший год? Необходимо отметить, что со стороны общества вызывает нарекания недостаточная прозрачность деятельности прокуратуры во многих направлениях ее деятельности, что не соответствует требованиям времени и установленным Президентом Казахстана принципам полной прозрачности и открытости деятельности государственных органов, ее тесному взаимодействию с институтами гражданского общества», - отметил спикер.

«Поэтому, исходя из вышеизложенного, просим ответить на мой депутатский запрос: «каким образом, Генеральная прокуратура намеревается поднять на должный уровень «общий надзор» прокуратуры и тем самым усилить эффективность защиты социально-экономических прав казахстанцев и обеспечить прозрачность своей деятельности?» - добавил депутат.