Работу по обеспечению детей-сирот жильем раскритиковал аким Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов раскритиковал работу, проводимую управлением образования, по обеспечению детей-сирот жильём, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации профильного ведомства, в области ведётся системная работа по улучшению положения детей-сирот, наблюдается снижение общего контингента детей, оставшихся без попечения родителей.

«В целом, в области проживают 2295 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из общего количества данной категории 67% детей проживают в семьях. 33,5%, или 761 ребенок, - в 14 детских домах и интернатных организациях,- сообщила руководитель областной управления образования Батима Даумова, выступая на аппаратном совещании. - Таким образом, на учете в 20 отделах образования районов и городов области состоят 1359 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание под опеку и попечительство и 175 детей - переданных на патронатное воспитание».

В Костанайской области за последние 7 лет сократилась сеть организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сократилась на 4 единицы. Только за истекший период 2018 года из данных учреждений выбыли 94 ребенка.

«Результат проводимой работы - закрытие в 2017 году Федоровского детского дома, а также закрытие в текущем году Костанайского областного детского дома. За 5 лет работы в данном направлении обрели семьи 366 детей, 778 возвращены в кровные семьи, казахстанцами усыновлено 320 детей»,- констатировала Б. Даумова.

Глава региона Архимед Мухамбетов отметил, что эту работу необходимо продолжать и в других городах и районах области.

«Количество детских домов уменьшается. Это хорошо. Это нормальное явление. В Фёдоровском районе в прошлом году мы закрыли детдом, детей не осталось. В этому году закрыли областной детский дом. Потому что при мощности в 150-200 мест там было всего 48 детей, -отметил аким области. - Нет смысла отапливать 4-5 тысяч квадратных метров здания, когда там всего 48 детей. Это как пример. И таких примеров по области не мало. Просто никто этим вопросом подробно не занимается. Поэтому поручаю создать комиссию и такую работу провести по областному центру, по другим городам и районам, где есть детские дома».

Выступая на совещании, руководитель областного управления образования Батима Даумова не проинформировала присутствующих касательно дальнейшей судьбы выпустившихся из детдомов воспитанников. В частности, по обеспечению их жильём. Этот факт отметил и Архимед Мухамбетов.

«В Костанае за первое полугодие должны были обеспечить квартирами 35 детей-сирот. У вас в слайде указано ноль. Вы учитываете те квартиры, которые мы вручали на День столицы? Там ведь в том числа были и дети-сироты? Почему вы их не учитываете? Слабая работа ведомства идёт, вы даже не владеете ситуацией»,- сказал аким.

Архимед Мухамбетов поручил своему заместителю по социальным вопросам Марату Жундубаеву провести совещание по этому вопросу.

«Все пустующие дома, которые есть в регионах, можно реконструировать. Есть чёткое направление по программе «Нурлы жер». Да, цена не будет 120-140 тысяч тенге за квадратный метр. Но в среднем будет 70 тысяч тенге. Под эти здания дают деньги. Можно их отремонтировать, сделать квоту, и, если там, например, 60 квартир отремонтировать, 5 из них дать детям-сиротам. Почему вы не участвуете в обсуждении этих вопросов? Слабо работаете, поэтому сегодня дети без квартир сидят. Управление образование в этих вопросах должно быть законодателем мод, как говорят. От вас должны исходить предложения по трудоустройству детей-сирот, по обеспечению их жильём. Я считаю, здесь не дорабатываете»,- заключил аким области.