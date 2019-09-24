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Работу по формированию молодежного кадрового резерва раскритиковал аким СКО

24 Сентября 2019 14:00
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Работу по формированию молодежного кадрового резерва раскритиковал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на заседании акимата рассматривали, как формируется в регионе Президентский молодежный кадровый резерв, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Руководитель департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции Елена Степаненко рассказала о процедуре отбора в резерв. Подчеркнула, что она максимально прозрачна и открыта.

«К сожалению, активность по нашей области низкая. Хотя мы охватили уже 11 районов. Когда проводим разъяснительную работу, молодежь проявляет интерес. Но почему-то очень мало наших граждан участвуют в отборе», - сказала Е. Степаненко.

Аким области Кумар Аксакалов добавил, что от региона подали заявки всего 34 человека. По его словам, среди управлений заявки подали только 5. Нет заявок вообще от четырех районов.

«Как это можно понимать? Наверняка, есть много перспективных молодых людей, которые могли участвовать в проекте. Нужно еще раз пройтись, помочь руководителям с оформлением документов. Такие молодые люди все на виду, особенно в районах. Не готовим кадры. Любой руководитель должен кадры растить. Меритократия для этого и создана. Специально приняли соответствующие законы», - сказал К. Аксакалов.

Глава региона поручил работу в этом направлении усилить и подчеркнул, что не нужно устраивать соревнований, а подобрать достойных.

Напомним, 1 сентября стартовал прием заявок на участие в отборе в Президентский молодежный кадровый резерв. Ранее председатель АДГС РК Анар Жаилганова рассказала об этапах отбора в Президентский молодежный кадровый резерв. Она подчеркнула, что эта процедура будет абсолютно прозрачной.
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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область, Акимат, Молодежь,
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Автор:

Олеся Жуковень

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