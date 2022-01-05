+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 5 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Работу общественного транспорта восстановят - акимат Актобе

5 Января 2022 15:53
Поделиться:
Работу общественного транспорта восстановят - акимат Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В акимате Актобе рассказали, когда восстановят работу общественного транспорта. Сегодня утром возникла проблема с автобусным сообщением одного из перевозчиков, автобусы не вышли на линию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
МИОР РК предупредило СМИ об ответственности в условиях чрезвычайного положения
Как работает общественный транспорт в Нур-Султане Улыкбек Есдаулет призвал казахстанцев не поддаваться провокациям Главный имам Карагандинской области обратился к согражданам

В мессенджерах передают сообщения о том, что автобусы не будут работать три дня. Однако в акимате города опровергли эту информацию.

«Сегодня утром возникла проблема с ТОО «Автопарк». По словам водителей автобусов, в «автопарк» прибыли неизвестные, которые пытались препятствовать выходу автобусов на маршруты. Данная информация не подтвердилась. Сразу после поступления сообщения оперативная группа отправилась в «Автопарк». Установлено, что никакого давления на водителей автобусов не оказывалось ни со стороны митингующих, ни с какой-либо другой стороны.

На сегодняшний день работа всех коммунальных служб города Актобе находится под непосредственным контролем акима города Асхата Шахарова (санитарный уход и зимнее содержание дорог ведутся круглосуточно).

Действительно, из-за того, что большое количество автобусных маршрутов проходят через проспект Абилкайыр хана, где в настоящее время идет мирный митинг, были препятствия движению общественного транспорта. В настоящее время пересматриваются маршруты, решается вопрос о движении автобусов по прилегающим улицам. Ситуация взята на контроль, работа общественного транспорта будет восстановлена сегодня», - сообщили в пресс-службе акимата города.

Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Акимат   #Транспорт   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
МИОР РК предупредило СМИ об ответственности в условиях чрезвычайного положения
Как работает общественный транспорт в Нур-Султане
Улыкбек Есдаулет призвал казахстанцев не поддаваться провокациям
Главный имам Карагандинской области обратился к согражданам
Популярное
1 Заявление Главы государства в связи со сложившейся ситуацией в стране
2 Какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы
3 Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации
4 Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям Алматы
5 Мажилисмены высказались о ситуации в Мангистауской области
6 Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
Читайте также
Улыкбек Есдаулет призвал казахстанцев не поддаваться провокациям
Мы не должны идти на поводу у провокаторов - Ахылбек Куришбаев
Заявление Главы государства в связи со сложившейся ситуацией в стране
Какие меры вводятся в рамках режима ЧП в Алматы
Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации
Бакытжан Сагинтаев обратился к жителям Алматы
Мажилисмены высказались о ситуации в Мангистауской области
Глава государства провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив