Работу общественного транспорта восстановят - акимат Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В акимате Актобе рассказали, когда восстановят работу общественного транспорта. Сегодня утром возникла проблема с автобусным сообщением одного из перевозчиков, автобусы не вышли на линию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мессенджерах передают сообщения о том, что автобусы не будут работать три дня. Однако в акимате города опровергли эту информацию.

«Сегодня утром возникла проблема с ТОО «Автопарк». По словам водителей автобусов, в «автопарк» прибыли неизвестные, которые пытались препятствовать выходу автобусов на маршруты. Данная информация не подтвердилась. Сразу после поступления сообщения оперативная группа отправилась в «Автопарк». Установлено, что никакого давления на водителей автобусов не оказывалось ни со стороны митингующих, ни с какой-либо другой стороны.

На сегодняшний день работа всех коммунальных служб города Актобе находится под непосредственным контролем акима города Асхата Шахарова (санитарный уход и зимнее содержание дорог ведутся круглосуточно).

Действительно, из-за того, что большое количество автобусных маршрутов проходят через проспект Абилкайыр хана, где в настоящее время идет мирный митинг, были препятствия движению общественного транспорта. В настоящее время пересматриваются маршруты, решается вопрос о движении автобусов по прилегающим улицам. Ситуация взята на контроль, работа общественного транспорта будет восстановлена сегодня», - сообщили в пресс-службе акимата города.