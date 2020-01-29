Работу общественного транспорта и уборку снега в Караганде раскритиковал Женис Касымбек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек высказал критику в адрес руководства Караганды из-за плохой уборки снега и сбоев в работе общественного транспорта, передает МИА «Казинформ.

Глава региона потребовал стабилизировать пассажирские перевозки и до конца дня очистить от снега все городские дороги.

«По Караганде очень много нареканий. Отмечаю недостаточную работу акимата города. В первую очередь по расчистке дорог. Вчера были инциденты, что по некоторым маршрутам общественный транспорт вообще перестал ходить или частота рейсов изменилась. С графиков сбились, и большое количество людей скопилось на остановках в ожидании своего автобуса. Руководство города, считаю, недооценило ситуацию. В какой-то степени самоустранилось. И каких-то действенных мер не предприняли. Работа по многим направлениям, особенно по общественному транспорту, была провалена!», - сказал Женис Касымбек на заседании областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

По словам и.о. акима Караганды Жаксылыка Шалабекова, в две смены ведётся уборка снега, привлекли дополнительно технику.

«Сегодня вышло порядка 270 единиц техники, дополнительно привлечено 26 машин. 28 января провели внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Принято решение о необходимости выделения дополнительных финансовых средств из резерва акимата. Критика в наш адрес обоснованная. Принимаем все меры, чтобы выровнять ситуацию», - доложил Жаксылык Шалабеков.

С владельцами бизнеса активизировали работу с требованием очистки частных территорий, добавил он.

«Население плохо оценивает вашу работу. Я тоже согласен, такую же оценку даю», - сказал аким области.

По поручению главы региона заместитель акима области Ермаганбет Булекпаев объехал областной центр и проверил организацию уборки снега.

«Первая проблема – это нехватка специализированной техники. Особенно это касается окраин: Майкудука, Пришахтинска, Сортировки. Необходимо усилить работу не в дневное время, в ночное, чтобы меньше мешать участникам движения. И тогда работа будет эффективнее», - отметил замакима области.

Он обратил внимание на необходимость уборки снега в общественных местах и на тротуарах.

«Сегодня необходимо максимально завершить работу по очистке дорог и улиц. Переходить на внутрь дворов, очистить въезды во дворы. Организуйте круглосуточную работу. Акимы районов должны лично отслеживать ситуацию и выходить на участки. Если техники недостаточно, привлекайте ещё. И гарантированно обеспечьте, чтобы по всем пассажирским маршрутам соблюдался график: количество транспорта и регулярность рейсов. Я сам это проверю», - резюмировал Женис Касымбек.

Глава региона предупредил о персональной ответственности всех акимов городов и районов за уборку снега.