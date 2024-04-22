Работу нерегулируемых энергоснабжающих организаций приостановили в Казахстане

Правительство РК приступило к наведению порядка на рынке энергоснабжения в рамках исполнения установок Главы государства по демонополизации экономики и ликвидации искусственно созданных посреднических структур. Основная цель – исключить посредников, необоснованно завышающих конечную стоимость электроэнергии для потребителей. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

По поручению Премьер-министра Олжаса Бектенова, с 1 апреля т.г. приостановлена работа нерегулируемых энергоснабжающих организаций, которые работали на рынке с 2004 года и могли самостоятельно устанавливать размер тарифов для бизнеса и ряда бюджетных организаций. При этом прибыльность таких компаний, как показывает анализ, составляла порядка 30-50% или 5-20 тенге за 1 кВт.ч. Полученная прибыль нерегулируемых ЭСО не направлялась на модернизацию энергетической системы.

- Работа по искоренению непродуктивных посредников будет продолжена в рамках нового закона «О теплоэнергетике», который в настоящее время уже одобрен в первом чтении Мажилисом Парламента РК. Для решения существующих проблем на рынке электроснабжения Правительством РК на первом этапе принято решение ограничить деятельность нерегулируемых ЭСО. Вторым этапом будет осуществлена передача сферы электроснабжения региональным электросетевым компаниям, - сообщили в пресс-службе Правительства.

Как отметили в ведомстве, это благоприятно скажется на тарифе электрической энергии, а также приведет к следующим положительным эффектам:

➤ снижение тарифа для юридических лиц, соответственно, снижение нагрузки на бизнес, что обеспечит равные условия и снижение цены конечной продукции для населения;

➤ снижение тарифа для бюджетных организаций, что приведет к экономии бюджета и позволит направить сэкономленные средства на социально значимые проекты;

➤ увеличение инвестиций в энергетический сектор с минимальным влиянием на тариф для конечных потребителей.

Аналогичная работа будет проведена и в иных отраслях, где отмечается неоправданное завышение цен за счет непродуктивных посредников.