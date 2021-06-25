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Работу некоммерческих организаций законодательно усовершенствуют в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Июня 2021, 21:49
Работу некоммерческих организаций законодательно усовершенствуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня под председательством вице-министра информации и общественного развития РК Болата Тлепова состоялось первое заседание рабочей группы по совершенствованию законодательства по вопросам правового регулирования деятельности некоммерческих организаций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

В состав рабочей группы вошли руководители общественных организаций, представители международных НПО, эксперты, ученые, юристы, в том числе Бану Нургазиева, Евгений Жовтис, Гульмира Кужукеева, Гульнар Курбанбаева, Марат Шибутов, Айгуль Соловьева и другие.

В рамках исполнения Указа Главы государства «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека» и в целях повышения эффективности взаимодействия с НПО Рабочая группа разработает концепцию законопроекта «О некоммерческих организациях».

Предполагается, что новый законопроект объединит положения законов Республики Казахстан «О некоммерческих организациях» и «Об общественных объединениях».

В рамках обсуждения участники отметили необходимость совершенствования понятийного аппарата организационно-правовых форм некоммерческих организаций (НКО); совершенствования и упрощения процедур регистрации НКО; налоговых преференций для НКО, совершенствования нормы Налогового кодекса по предоставлению отчетности по иностранному финансированию.


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