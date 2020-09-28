Работу над подключением сёл к скоростному интернету раскритиковал Женис Касымбек

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Аким Карагандинской области Женис Касымбек возмутился качеством сотовой связи и интернета. Он раскритиковал работу операторов сотовой связи, передает МИА «Казинформ».

Учитывая, что на сегодняшний день, когда большая часть школьников и студентов учится дистанционно, этот вопрос стал особенно актуальным, мониторинг скорости интернета провели во всех школах.

Обеспечение качественным интернетом обсудили на аппаратном совещании в режиме онлайн.

«Много жалоб на качество дистанционного обучения из-за слабого интернета. Очень большие нарекания ко всем операторам. Во многих населенных пунктах нет качественного доступного интернета. На объездной дороге вокруг Караганды связь неустойчивая, что говорить об отдаленных селах! Часто езжу в командировки - вижу ситуацию», - сказал Женис Касымбек.

Аким области потребовал усилить работу. Управление информатизации, оказания государственных услуг и архивов должно проявить жесткость, считает он. Даже в городах по-прежнему имеются «слепые зоны», на которые не распространяется качественное интернет-покрытие, отметил Женис Касымбек.

В области до конца года планируют провести широкополосный мобильный интернет в 21 сельский населенный пункт области.