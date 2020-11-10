Работу мониторинговых групп активизируют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Соблюдение карантинного режима на территории Жамбылской области и работу мобильных групп обсудили на очередном заседании регионального оперативного штаба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В минувшем месяце в Жамбылской области зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции. В сравнении с прошлым месяцем отмечен рост заболевания в 1,4 раза», - сообщила исполняющая обязанности руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Нейля Муликова. - Больше всего случаев выявлено в Таразе, Шуском и Байзакском, Кордайском районах. В 31 очаге COVID-19 проведена заключительная дезинфекция. На домашнем карантине находятся 230 контактных лиц».

С 10 октября по 6 ноября мониторинговые группы провели 1 328 рейдовых проверок на 9 125 объектах. Выявлено 530 нарушений карантинного режима, составлено 163 протокола на сумму 17 852 840 тенге. Следует активизировать работу мобильных групп Байзакского, Шуского, Таласского, Сарысуского районов и Тараза, добавила Нейля Муликова.

Аким области Бердибек Сапарбаев поручил мониторинговым группам усилить контроль за соблюдением населением и субъектами бизнеса ограничительных и карантинных мер.

«В областном центре группы проверили больше трех тысяч объектов, выявили лишь 174 нарушения. На данный момент поступило только 60 материалов. В некоторых районах такая же ситуация. Нет результата от многочисленных рейдовых проверок», - заявил аким области.

Начальник департамента полиции Жанат Сулейменов предложил сотрудникам департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг принимать участие в этих рейдах. В свою очередь, Нейля Муликова предложила для организации оперативного взаимодействия всех ведомств в районах создать координационные центры.

В ходе заседания было отмечено, что в связи с увеличением количества завозных случаев усилен санитарно-эпидемиологический контроль на пунктах пропуска через Государственную границу.

«При ухудшении эпидемиологической ситуации на въездах в область будут установлены санитарные посты», - сказал глава региона.

В завершение заседания Бердибек Сапарбаев напомнил о важности разъяснительной работы с населением по соблюдению санитарных норм и ограничительных мер, подчеркнули в пресс-службе акима Жамбылской области.



