22 Июня 2022 08:21

Работу модульных постов и центра оперативного управления показали полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Департамент полиции Северо-Казахстанской области показал, как работает центр оперативного управления, модульные посты и как живет на работе участковый Петропавловска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии 30-летия образования казахстанской полиции стражи порядка провели пресс-тур. Первым объектом посещения был центр оперативного управления. Сюда стекается вся информация о правонарушениях, отсюда происходит координация работы патрульных.

«В центр выведены 410 камер видеонаблюдения, которые установлены на оживленных перекрестках и во дворах города. Информация хранится 30 суток. При необходимости граждане могут получить записи. В основном обращаются при дорожно-транспортных происшествиях или кражах. Информацию мы предоставляем в соответствии с законодательством: для физических лиц – в течение 15 дней, юридических – 10. Исключение, когда записи изымает следователь в рамках дела», - проинформировал начальник отдела технического сопровождения аппаратного оборудования Михаил Золкин.

В прошлом году внедрили мобильное приложение 102 – омникальный прием сообщений. В едином окне оператора объединили все соцсети. Североказахстанцы могут отправлять видео- и аудиосообщения, передавать информацию о совершенном преступлении.

«Часто сообщают о нарушениях правил дорожного движения. Оператор обрабатывает информацию, направляет патрульных и после передает результаты принятых мер заявителю. Операторы работают в круглосуточном режиме. За прошлый год приняли более 400 сообщений только из Петропавловска», - сказал М. Золкин.

Показали так называемое сплошное видеонаблюдение. В каждом кабинете стоят камеры, фиксирующие все происходящее.

«Это делается для прозрачности и открытости работы, исключения коррупционных рисков и для защиты самих сотрудников полиции. Нередко бывают провокационные моменты. Камеры же позволяют исключить дискредитацию сотрудников. Все камеры выведены в центр оперативного управления, в том числе и из районов», - пояснила пресс-секретарь департамента полиции Динара Сагандыкова.

Второй объект – участковый пункт полиции № 4 в микрорайоне «Жас оркен». Необычен он тем, что расположен в коттедже: на первом этаже находится непосредственно офис, а на втором – живет участковый со своей семьей. Это первый подобный проект в городе, когда совмещено служебное помещение и жилье инспектора.

«Опорный пункт работает до 23:00 часов, но мы планируем изменить режим работы до 21:00. Но участковый на связи 24 часа в сутки. Площадь микрорайона – более 12 квадратных км, здесь проживают около 25 тыс. человек. К этому опорному пункту относятся территория озера Пестрого, три зоны отдыха, две школы, дворец спорта. Сервисная модель работы полиции – это не только шаговая доступность, но и тесное сотрудничество с гражданами, открытость работы», - сказал начальник управления полиции города Жандос Мухатов.

Всего в Петропавловске 13 участковых пунктов полиции и восемь модульных постов. По словам Ж. Мухатова, в этом году «опорки» начнут ремонтировать. Средства уже запланировали.

С работой модульных постов участников пресс-тура тоже познакомили. Пост № 397 расположен в поселке Кожевенный, где проживают 2,5 тыс. человек. Работает в круглосуточном режиме. Первый заместитель начальника управления полиции Петропавловска Алибек Габдуллин говорит, что в этом году ни одного серьезного правонарушения не произошло. Тогда как в прошлом году, до открытия поста, в микрорайоне зарегистрировали два факта хулиганства.

«С начала года обратились 120 человек. На посту работают семь видеокамер и выведено изображение с расположенных на остановках общественного транспорта. На отдельном мониторе – с камер видеонаблюдения, которые относятся к участковому пункту № 2. Всего таких модульных постов в городе семь. Запланировали установку еще четырех», - проинформировал А. Габдуллин.