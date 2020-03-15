Работу МЦПС «Хоргос» приостановили до особого распоряжения

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области усилили меры по недопущению и распространению коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с регистрацией в Республике Казахстан лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и в целях недопущения ввоза и распространения на территории области главным санитарным врачом Алматинской области Кайратом Баймухамбетовым принято постановление «Об усилении мер по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Алматинской области», - сообщили в пресс-службе акима области.

Отмечается, что данное постановление принято согласно соответствующему законодательству страны и «Алгоритму действий при выявлении и распространении коронавирусной инфекции в Республике Казахстан», утвержденному министром здравоохранения РК и акимом Алматинской области.

«В постановлении говорится о приостановлении работы МЦПС «Хоргос», начиная с 15 марта текущего года, до вынесения особого распоряжения главного государственного санитарного врача области. Также в соответствии с постановлением во всех производственных помещениях вводится усиленный санитарно-дезинфекционный режим. В зданиях с массовым и длительным пребыванием граждан будут установлены специальные приборы (санитайзеры) с дезинфицирующим средством для обработки рук», - рассказали в пресс-службе главы региона.



