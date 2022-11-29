Работу котельных и ТЭЦ проверят в Актюбинской области

29 Ноября 2022, 18:16

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актюбинской области в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций проинспектируют работу АО «Актобе ТЭЦ», АО «Aqtobe Su Energy», ТОО «Энергосистема» и котельных в районах. Вопрос о прохождении отопительного сезона рассмотрели на совещании в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О текущем состоянии дел доложили руководители местных исполнительных органов.

Отопительный сезон в регионе проходит в штатном режиме. В полном объеме созданы необходимые запасы твердого топлива, в том числе 33 тысячи тонн угля для бюджетных организаций. Во все социальные объекты и дома, подключенные к централизованной системе отопления, тепло подается бесперебойно.

В ходе совещания аким области Ералы Тугжанов, в целях предупреждения ЧС поручил вновь проинспектировать работу коммунальных предприятий - АО «Актобе ТЭЦ», АО «Aqtobe Su Energy», ТОО «Энергосистема» и котельных во всех населенных пунктах области. Аким подчеркнул, что данный вопрос будет под его личным контролем.

Также в ходе совещания даны поручения по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов. С целью пресечения фактов нарушения чистоты в Актобе будет продолжена работа по оснащению камерами видеонаблюдения мусорных контейнерных площадок.

Напомним, этой осенью возле 188 площадок мусорных контейнеров областного центра были установлены видеокамеры, на зафиксированных ими нарушителей уже накладываются административные штрафы.