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Работу каждого кандидата можно было видеть в социальных сетях – Арман Ешмуратов

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
10 Января 2021, 20:00
Работу каждого кандидата можно было видеть в социальных сетях – Арман Ешмуратов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Работу каждого кандидата можно было видеть в социальных сетях. Об этом сообщил руководитель Центра коммуникативных мероприятий и визуальных проектов Института евразийской интеграции Арман Ешмуратов на экспертной встрече Sailau Talks-2021, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особенность нынешних выборов – выборы депутатов маслихатов по пропорциональной системе. С 2021 года депутаты маслихатов будут избираться по партийным спискам. Какими будут результаты, мы увидим. Ранее я сам избирался в маслихат. В то время я тесно работал с избирателями округа. А сейчас, как работают включенные в партийные списки посредством социальных сетей? Они провели большую работу. Мы наблюдали, как работает каждый кандидат. В будущем, я думаю, будет еще больше способов вести агитационную работу через социальные сети. Это очень хорошо. Это новшество для региональных выборов. Время покажет, как будут реализованы предвыборные программы партий», – сказал А. Ешмуратов.

В свою очередь, ведущий научный сотрудники Казахстанского института стратегических исследований Алмас Арзыкулов остановился на особенностях прежних выборов и нынешних.

«Раньше во время избирательной кампании агитационно-пропагандистские группы выезжали в регионы, встречались с различными коллективами в больших залах. В связи с пандемией такие мероприятия проводятся ограниченно, но проводились встречи с небольшими группами людей, с сохранением социальной дистанции. Прежние три парламентские партии вели свою работу на местах, а присоединившиеся партии вели такую работу с помощью групп, направляемых из центра, в связи с тем, что на местах у них мало представителей», – отметил А. Арзыкулов.

Как сообщалось ранее, в ходе экспертных встреч Sailau Talks-2021 обсуждаются особенности и важность нынешних выборов в Мажилис и маслихаты.

Мероприятие организовано Ассоциацией политических наук Казахстана и МИА «Казинформ».


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