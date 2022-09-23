Работу казахстанско-российского экспертного совета планируется возобновить в ближайшее время

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Назрела необходимость восстановления работы казахстанско-российского экспертного совета. Об этом сообщил директор Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК Еркин Тукумов в четверг в ходе международной научно-практической конференции, приуроченной к 30-летию установления дипломатических отношений между РК и РФ, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Дискуссия с участием казахстанских и российских представителей государственных структур и экспертного сообщества состоялась на площадке Московского государственного института международных отношений МИД РФ.

В своем выступлении директор КИСИ отметил, что 30-летний этап поступательного развития двусторонних отношений открывает новую страницу в истории Казахстана и России.

«Взаимоотношения между Казахстаном и Россией – это важный фактор, формирующий политическую и экономическую реальность на всем евразийском континенте, – сказал Еркин Тукумов. – Казахстан заинтересован в сильной России как мировой державе, так же как и Россия заинтересована в сильном и благополучном Казахстане».

По его мнению, современные тенденции диктуют необходимость углубления экспертного диалога между странами, прокладывая, таким образом, вторую дорожку дипломатии. Но сейчас важно вывести эту работу на системный уровень, так чтобы это был не просто обмен исследованиями, но и был создан заслон фейкам и стереотипам, негативно проецирующимся на двусторонних отношениях.

Как сообщил Еркин Тукумов, в настоящее время КИСИ совместно с Институтом мировой экономики и международных отношений РАН прорабатывается инициатива о восстановлении работы казахстанско-российского экспертного совета.

«Мы приглашаем всех желающих в эту структуру, чтобы уже на системном уровне вести диалог. Будем приглашать участников не только из столиц, Москвы и Астаны, но и с регионов. Нам нужна точка зрения разных сторон, чтобы формировать более углубленную повестку, в которой бы отражались интересы регионов Казахстана и России», - проинформировал Еркин Тукумов.

В ходе конференции участники отметили, что отношения между Казахстаном и Россией продолжают динамично развиваться во всех сферах. Имеется достаточный потенциал для расширения взаимодействия на уровне государственных структур и экспертного сообщества. В целом предполагаемый синергетический эффект объединения общих усилий позволит устранить сохраняющиеся проблемы и выйти на новый уровень стратегического партнерства.

Фото: kisi.kz















