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Работу госорганов по предупреждению коррупции оценят в СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
3 Декабря 2020, 14:41
Работу госорганов по предупреждению коррупции оценят в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области первых руководителей госорганов еще раз предупредили о дисциплинарной ответственности за отсутствие работы по профилактике коррупционных правонарушений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, в прямом эфире Antikor.live руководитель ведомства Ернар Баянгазин напомнил акимам районов и руководителям аппаратов и управлений о том, что они несут ответственность за совершение коррупции подчиненными. Политических госслужащих ждет отставка, руководителей госорганов – дисциплинарная ответственность.

«С начала реализации нормы в регионе к ответственности привлекли шесть руководителей. По области к дисциплинарной ответственности по данной статье привлеченных лиц нет. По республике - 32 руководителя», - проинформировал Е. Баянгазин.

В антикоррупционном ведомстве отметили, что по итогам первого квартала 2021 года намерены рассмотреть и дать оценку превентивной работе, которая проводится в госсорганах.

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«Каждый должен утвердить свой план по противодействию коррупции и согласовать его с Антикоррупционной службой. Люди не только должны видеть, что чиновника или какого-либо руководителя привлекли к ответственности, но и почувствовать улучшения в работе госоргана, которые исключат возможное повторения событий», - добавил Е.Баянгазин.

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Напомним, летом из-за коррупции подчиненных в отставку подали заместитель акима области и районный аким.


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