Работу электронной оплаты проезда восстановили в костанайских автобусах
КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В пресс-службе акима Костаная сообщили сроки восстановления работы валидаторов в общественном транспорте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Ранее в пресс-службе сообщили о том, что серверы «Алем Пэй» находятся в Алматы. И только после того, как интернет там полностью восстановится, тогда и будет возобновлена электронная система оплаты проезда.
«С 13 января валидаторы, оборудованные в подвижном составе городских маршрутов, будут функционировать. При этом стоимость оплаты проезда как транспортными картами, так и наличными будет составлять 80, 70 и 40 тенге соответственно.
Дифференцированный тариф будет действовать с 17 января, то есть наличными проезд составит 150 тенге для всех категорий пассажиров. Для удобства пассажиров решено создать плавный переход на дифтариф»,- прокомментировали в пресс-службе горакимата.
Напомним, в связи с режимом ЧП, в Костанае был скорректирован график движения общественного транспорта
Костанайцам порекомендовали в случае завышенных цен на такси обращаться в управление предпринимательства.
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