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Работу электронной оплаты проезда восстановили в костанайских автобусах

13 Января 2022 02:08
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Работу электронной оплаты проезда восстановили в костанайских автобусах

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В пресс-службе акима Костаная сообщили сроки восстановления работы валидаторов в общественном транспорте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Ранее в пресс-службе сообщили о том, что серверы «Алем Пэй» находятся в Алматы. И только после того, как интернет там полностью восстановится, тогда и будет возобновлена электронная система оплаты проезда.

«С 13 января валидаторы, оборудованные в подвижном составе городских маршрутов, будут функционировать. При этом стоимость оплаты проезда как транспортными картами, так и наличными будет составлять 80, 70 и 40 тенге соответственно.

Дифференцированный тариф будет действовать с 17 января, то есть наличными проезд составит 150 тенге для всех категорий пассажиров. Для удобства пассажиров решено создать плавный переход на дифтариф»,- прокомментировали в пресс-службе горакимата.

Напомним, в связи с режимом ЧП, в Костанае был скорректирован график движения общественного транспорта

Костанайцам порекомендовали в случае завышенных цен на такси обращаться в управление предпринимательства.


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#Костанайская область   #Транспорт   #ЧП-2022  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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