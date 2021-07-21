Работу двух столичных медучреждений раскритиковали за качество услуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Учитывая поступающие со стороны граждан нарекания по работе ТОО «Салауатты Астана» и ТОО «Шипагер», данным организациям сделаны замечания. Управление здравоохранения города поручило руководителям данных частных медучреждений разобраться во всех случаях и фактах нарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Управлением общественного здравоохранения акимата столицы на системной основе ведутся работы по улучшению оказания услуг медучреждениями.

«Главным приоритетом остаётся оказание квалифицированной медицинской помощи и повышения качества услуг. Конечно, сложившаяся нестабильная эпидемиологическая ситуация в городе вынудила пересмотреть алгоритм действий по оказанию медуслуг, но наши граждане не должны страдать от этого и в любом случае должны получать медпомощь в полном объёме», - отметили в Горздраве.

В городе работает 186 мобильных бригад. Мобильные бригады выезжают на дом к пациентам с КВИ, берут ПРЦ-тесты, следят за их состоянием здоровья. По поручению акима столицы количество мобильных бригад будет увеличено на 100 бригад. Таким образом, их количество составит почти 300 мобильных бригад.