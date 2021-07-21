12:28, 21 Июль 2021 | GMT +6
Работу двух столичных медучреждений раскритиковали за качество услуг
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Учитывая поступающие со стороны граждан нарекания по работе ТОО «Салауатты Астана» и ТОО «Шипагер», данным организациям сделаны замечания. Управление здравоохранения города поручило руководителям данных частных медучреждений разобраться во всех случаях и фактах нарушения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.
Управлением общественного здравоохранения акимата столицы на системной основе ведутся работы по улучшению оказания услуг медучреждениями.